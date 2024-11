Nel teatro Sant'Andrea la festa della comunità del Bangladesh [FOTO]

Domenica 17 novembre si è tenuto a Pescara un evento unico per celebrare la ricca e vibrante cultura del Bangladesh. Un'opportunità straordinaria per scoprire la tradizione, l'arte, la musica e la gastronomia bengalesi. Durante la serata, i presenti si sono potuti immergere in un'atmosfera festosa, con presentazioni artistiche ed esposizioni culturali.

E' stata anche un'occasione speciale per conoscere più da vicino le tradizioni e le usanze di un Paese, come il Bangladesh appunto, che vanta una storia affascinante e una cultura millenaria. La manifestazione ha avuto luogo nel teatro Sant'Andrea, rivelandosi un'occasione preziosa per rafforzare i legami culturali tra le due comunità: pescarese e bengalese.