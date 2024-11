Giro del mondo in moto, Perrella presenta il suo libro alla Macondo

Massimiliano Perrella presenterà venerdì 29 novembre alle ore 18 il libro Viaggiando s'impara – Il giro del mondo in 50 consigli; l'autore è stato protagonista di un giro del mondo in sella alla sua motocicletta durato sei anni. L'appuntamento è presso la Scuola Macondo – l'Officina delle storie in via Clemente de Cesaris, 36.

Dopo un passato da direttore di centro commerciale e copywriter Perrella, mosso da curiosità verso usi, costumi e stili di vita diversi dal proprio, decide di lanciarsi alla scoperta del mondo alla ricerca di una nuova prospettiva di vita. Dopo un anno di preparazione, nell'agosto 2011 parte in sella alla sua motocicletta Africa Twin con l'obiettivo di raggiungere l'Australia e viaggia per sette mesi e mezzo attraverso Europa, Medio Oriente e Sud-est Asiatico.

Esperienze incredibili gli fanno riscoprire costantemente bontà e gentilezza nelle persone che incontra e, raggiunta la sua meta, qui trascorre i successivi due anni viaggiando e lavorando per mettere da parte quel che gli serve per proseguire verso il Sudamerica.

Pubblica il suo primo libro Uno 'Spostato' su due Ruote – Diario di viaggio, dall'Italia all'Australia e si fa conoscere attraverso interviste presso radio, televisioni e quotidiani, sia cartacei che in rete. Il viaggio prosegue durante altri fantastici anni alla scoperta di (quasi) ogni angolo del Sudamerica, continuando a lavorare quando e dove possibile; infine la decisione di fare rotta verso casa, non prima di aver attraversato il centro Europa.

Rientra finalmente a casa nel luglio del 2017, dedicandosi a condividere le proprie esperienze, ad aiutare le persone a maturare una consapevolezza superiore e a diffondere messaggi di tolleranza, umanità e apertura verso il prossimo.