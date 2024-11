Petrucci: "I licei di Penne sono tra i migliori d'Abruzzo"

«Rivolgo un sentito elogio ai Licei» Luca da Penne e Mario dei Fiori «per il prestigioso riconoscimento come uno dei migliori licei della regione Abruzzo. Questo risultato premia l'impegno costante del dirigente scolastico, del corpo docente, degli studenti e delle loro famiglie, che rappresentano un orgoglio per la nostra città». Lo afferma il sindaco Gilberto Petrucci, nel commentare il report di Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli, secondo il quale, i licei di Penne sono tra i migliori della regione Abruzzo nella preparazione scolastica sia in ambito universitario, sia in termini di inserimento nel mondo del lavoro.

«Un plauso speciale va anche all'Istituto Marconi di Penne, che ha registrato un significativo incremento di iscrizioni. Questo successo testimonia la qualità dell'offerta formativa e la fiducia che famiglie e studenti ripongono nelle nostre scuole e nella qualità dei servizi offerti dalla comunità pennese. Di fronte a tali eccellenze, è nostro dovere continuare a investire nell'istruzione e nelle infrastrutture scolastiche. Con l'obiettivo di continuare a sostenere le nostre scuole e garantire strutture adeguate alle crescenti esigenze, mi rivolgo al Presidente della Provincia per chiedere un ulteriore sforzo nell'erogazione dei fondi necessari a ultimare i lavori dell'immobile scolastico di Via Caselli. È fondamentale dotare le nostre scuole di spazi sicuri, moderni e all'altezza delle aspettative di studenti e famiglie. Insieme possiamo consolidare il ruolo di Penne come modello educativo e continuare a costruire un futuro migliore per i nostri giovani. Sono certo che, lavorando insieme, potremo continuare a costruire un futuro migliore per i nostri giovani e rendere Penne un modello per la formazione in Abruzzo», conclude il sindaco di Penne.