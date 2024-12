"CineAb: Voci dal cinema abruzzese", rassegna a Pescara dal 4 dicembre

Oica - Osservatorio Interuniversitario sul Cinema e gli Audiovisivi in Abruzzo, in collaborazione con l'Adriatic Film Festival e il CNA Cinema e audiovisivo Abruzzo, presenta CineAb: Voci dal cinema abruzzese, una rassegna dedicata a recenti lungometraggi e cortometraggi realizzati da autori e autrici della regione. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra i tre atenei, rientra nel progetto PRIN 2022 PNRR finanziato dal Ministero della Ricerca e dell'Università intitolato CineAb: Strategie per la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nella regione Abruzzo.

La rassegna prenderà il via il 4 dicembre e conta nel suo calendario quattro serate di proiezioni distribuite fino alla fine di gennaio 2024, presso il Cinema Massimo e il Cinema Sant’Andrea di Pescara. Ogni serata offrirà al pubblico l'opportunità di incontrare i registi dei film in programma, creando un dialogo diretto tra autori e spettatori. In occasione della proiezione di Animali randagi di Maria Tilli nella serata di apertura della rassegna saranno presenti la regista e uno degli attori protagonisti, Andrea Lattanzi.

Programma delle proiezioni:

- 4 dicembre, Cinema Massimo: Animali randagi di Maria Tilli (2024)

- 18 dicembre, Cinema Sant’Andrea: Roger... arriva il Presidente! di Marco Chiarini (2023)

- 8 gennaio, Cinema Massimo: Sacro moderno di Lorenzo Pallotta (2023)

- 29 gennaio, Cinema Sant’Andrea: Monte Corno - Pareva che io fussi aria di Luca Cococetta (2024)

In apertura di ogni serata verrà presentato un cortometraggio realizzato da giovani registi locali, frutto della collaborazione con la Scuola di Cinema IFA di Pescara e il Centro Sperimentale di Cinematografia dell’Aquila.

Come anteprima della rassegna e per coinvolgere la comunità accademica, il 3 dicembre presso il Campus di Chieti dell’Università D’Annunzio si terrà una tavola rotonda con la partecipazione degli autori dei lungometraggi in programma. L'incontro rappresenta un'importante occasione per studenti e appassionati di approfondire il panorama del cinema abruzzese contemporaneo.

CineAb: Voci dal cinema abruzzese non è solo un evento culturale, ma una celebrazione della creatività e delle storie che nascono e si sviluppano in Abruzzo, unendo tradizione e modernità attraverso il linguaggio del cinema.