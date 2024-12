"Roseto degli Abruzzi, quante perplessità per il ponte sopra il fiume": il servizio a Striscia

Si intitola “Roseto degli Abruzzi, quante perplessità per il ponte sopra il fiume” il servizio andato in onda ieri sera (30 novembre) su Canale 5 all'interno della trasmissione satirica “Striscia la Notizia”. Pinuccio è venuto in Abruzzo per spiegare ai telespettatori che verrà costruita una strada sopraelevata, la quale per un tratto passerà sopra il fiume Tordino.

Ma con tutte le esondazioni che ci sono state negli ultimi anni, si chiede Pinuccio, sarà una scelta opportuna, sapendo che ci sono altre vie percorribili? Pertanto l'inviato ha chiesto dei pareri tecnici al riguardo. Tra le persone che sono state intervistate c'è anche il noto ambientalista Augusto De Sanctis, membro del Forum H2O. Per rivedere il servizio è sufficiente cliccare QUI.