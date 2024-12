Via agli eventi di Natale, acceso l'albero in piazza della Rinascita [FOTO]

Ha affascinato grandi e piccini lo spettacolo di oggi pomeriggio del Sylphes Aerial Ballet, arrivato a Pescara dalla Spagna per una performance di danza a 30 metri di altezza, sulle note di Vivaldi, in piazza della Rinascita. Un balletto pieno di fascino per il pubblico che ha riempito la piazza e ha applaudito le otto protagoniste dell'appuntamento organizzato dall'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese per l'Immacolata Concezione, in occasione della tradizionale accensione dell'albero di Natale, messo a disposizione dall'assessorato al Verde, guidato da Cristian Orta.

L'albero si è illuminato alle 17:54, prima dell'inizio dello spettacolo del Sylphes Aerial Ballet. Sul palco, con il sindaco Carlo Masci, gli assessori agli Eventi e al Commercio, Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, con il prefetto della provincia di Pescara Flavio Ferdani. A presentare questo appuntamento natalizio, è stata Grazia Di Dio. "Pescara merita questo e altro, per festeggiare il Natale", ha detto il sindaco Masci. "Cerchiamo di portare il meglio a Pescara, anche per chi arriva da fuori. Abbiamo voluto un Natale luminoso e scintillante e quello di oggi è uno spettacolo unico. Per un mese avremo appuntamenti di ogni genere, in città. Il mio auspicio è che ognuno faccia un'opera buona per quelli che non sono fortunati come noi. Faccio i miei auguri a tutti e in particolare ai bambini", ha concluso il sindaco rivolgendosi al pubblico.

"Da un anno sono prefetto qui", ha detto Ferdani, "e apprezzo questa città, operosa e laboriosa, che ha un grande senso di comunità e di solidarietà. Con l'accensione dell'albero in piazza, che costituisce un momento simbolico, auguro a tutti la pace e che possiate vivere in condizioni di serenità". Entusiasta per la grande partecipazione l'assessore Cremonese: