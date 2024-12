Specchio stradale si stacca in via Pantini, cittadino lo fa riposizionare [FOTO]

“Via Romualdo Pantini e’ un budello a senso unico per chi da Strada della Bonifica si dirige verso viale della Pineta. La strada costeggia la Riserva Dannunziana ed è molto utilizzata dal traffico veicolare. Camminando qualche giorno fa ho notato che lo specchio posizionato lì per chi sbocca sulla strada da via Matilde Serao, utilissimo, si era staccato dalla sua sede e giaceva sul muretto. Ho fatto subito una foto e, da buon cittadino, l’ho inviata all’ingegner Giuliano Rossi del Comune di Pescara, evidenziando l’urgenza dell’intervento di ricollocazione dello specchio. Ebbene, a distanza di appena 24 ore, lo specchio è stato puntualmente ricollocato”.

A raccontare l'episodio a PescaraNews.net è l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, che con l'occasione rivolge un plauso all’ingegner Rossi, “sempre puntuale e sollecito nel risolvere i problemi che segnalo. Aggiungo la mia gioiosa soddisfazione per essere stato ascoltato ancora una volta”, conclude Taraborrelli.