Pranzo solidale di Abruzzo Nomade a sostegno della ricerca oncologica

Arriva nei prossimi giorni un nuovo appuntamento con la musica e la solidarietà, organizzato dal Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade di San Silvestro. Domenica 15 dicembre, nel ristorante Mondo Bongo a Francavilla al Mare, dalle ore 12:30 si terrà un pranzo solidale, tipicamente abruzzese, allietato dalla musica dal vivo della tribute band pescarese dei Nomadi ‘Dimensione Nomade’, sempre disponibile a dare il proprio supporto per gli eventi di beneficenza, che spazierà nel vasto repertorio di canzoni della band emiliana. Il ricavato della giornata sarà devoluto all’associazione Augusto per la Vita di Novellara, che sarà rappresentata anche dalla presidente Rosanna Fantuzzi, compagna di vita dello storico cantante dei Nomadi Augusto Daolio.

L’associazione, nata inizialmente per utilizzare al meglio le offerte che amici e fans lasciarono il 7 ottobre 1992, dopo aver salutato Augusto, prematuramente scomparso a causa di un cancro, ha lo scopo primario di sostenere la ricerca oncologica, ma anche la formazione di medici specializzati, tramite, ad esempio, l’assegnazione di borse di studio e l’acquisto di apparecchiature e strumenti per diversi centri di ricerca e cura. Sarà, come in ogni occasione, un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e delle emozioni, con la possibilità di qualche altra sorpresa sul palco.

Il costo del pranzo è di 35 € per gli adulti e di 20 € per gli under 12 (fino a 3 anni gratis); è richiesta la prenotazione, entro il 12 dicembre, tramite telefono o WhatsApp ai numeri 334/8433902 (Abruzzo Nomade) o 328/9499016 (Mondo Bongo), oppure via e-mail all’indirizzo abruzzonomade@gmail.com. Il Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade ringrazia anticipatamente chi ha sponsorizzato l’evento, contribuendo alla copertura di alcune inevitabili spese, chi vorrà partecipare o sostenere la raccolta fondi, o semplicemente dare una mano a divulgare.