Pallanuoto, il Pescara parte con un pareggio nella vasca della Delta

Finisce con un pareggio, 12-12 in casa della Pol. Delta, il primo impegno del Pescara Pallanuoto nel girone 3 del campionato di serie B. Un partita dai due volti quella giocata dai ragazzi guidati da mister Paolo Baiardini, bravi nei primi due tempi a mettere la testa avanti, arrivando all’intervallo lungo in vantaggio 10-5, salvo poi subire il ritorno dei padroni di casa fino al 12-12 conclusivo. Ad acuire il rammarico per non aver centrato il risultato pieno, in coda ci si sono messi anche due rigori falliti dal Delfino, prima per mano di Calcaterra e poi di Micheletti.

Lunedì si torna a lavorare in vasca, ripartendo da quanto di buono visto nella prima parte di gara, per preparare al meglio l’esordio casalingo di sabato prossimo. Tra i biancazzurri le marcature portano le firme di Calcaterra (3), De Santis (2), Foglio, Di Pasquale, De Ioris, Giordano, Micheletti, Volpe e Cunko. Per la Delta i gol sono stati realizzati da Verde (4), Ruffo (2), Bozzi (2), Pilo, Mazzi, Di Bella e Ferri Ferretti. PARZIALI: 4-6, 1-4, 5-2, 2-0

“La partita non è finita come è iniziata il risultato non è dei migliori", ha commentato dopo il suono dell’ultima sirena mister Baiardini. ”Dobbiamo affinare alcune situazioni, ma abbiamo capito dove lavorare. Il processo di crescita è appena iniziato. Dobbiamo solo continuare a lavorare". Prossimo impegno dei biancazzurri sabato 14 dicembre alle 17.30 contro Babel alle piscine Le Naiadi.