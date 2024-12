“Pescara d’incanto”: tanti appuntamenti per i bambini, in strada e nelle piazze

Il calendario degli appuntamenti di Natale si arricchisce di nuove date e nuove location, con tante iniziative promosse dal Comune appositamente per i bambini. Si animeranno il centro e la periferia, da corso Vittorio Emanuele a Largo Madonna, da piazza Muzii a viale Pepe passando per piazza della Rinascita e l'area del centro commerciale naturale. Gli appuntamenti sono di vario genere, per attrarre tutte le famiglie, dal circo di Natale alla festa con la Befana di Urbania, e poi si potrà ammirare Babbo Natale su un carretto, oltre alle mascotte, e ancora tanta musica, balli in strada e anche una visita in carcere e nelle case famiglia, con la Befana (in collaborazione con la Caritas), oltre al truccabimbi e all’esibizione della Billy Bros Orchestra, per dirne alcuni. L'annuncio oggi in conferenza del sindaco Carlo Masci con gli assessori agli Eventi Alfredo Cremonese al Commercio Zaira Zamparelli insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni che daranno vita ai singoli appuntamenti e cioè Antonio Di Giosafat, Antonio Moccia, Maurizio Meterangelo e Ivan Antonio Giampietro.

"Abbiamo acceso il clima di festa già da un po', a Pescara, ieri c'è stato un grande evento a piazza della Rinascita, richiamando anche il pubblico di altre regioni, e ora parte il calendario di micro eventi per agevolare il commercio, in modo da rendere Pescara davvero unica, "Pescara d'incanto", come dice il titolo scelto quest'anno per gli appuntamenti di Natale. Puntiamo molto sulle associazioni locali, che sono in grado di fare spettacoli di rilievo nazionale, che supportano il commercio e le attività produttive", ha detto Cremonese. "Abbiamo voluto imprimere un cambio di passo rispetto al passato e coinvolgere più strade, ed è nostra intenzione ampliare ulteriormente questo perimetro, anche grazie alle associazioni, per sostenere il commercio della città. Vogliamo attrarre i bambini, che a dicembre vivono il mese più magico dell'anno, e attraverso i più piccoli, attrarre le famiglie", ha aggiunto Zamparelli ringraziando le associazioni "che hanno compreso lo spirito dell'amministrazione e hanno messo a punto le varie iniziative in calendario". "Un ventaglio molto ampio", quello per le feste di Natale, ha detto Masci. "Vogliamo rendere la città più viva e attraente e lo facciamo attraverso una serie di iniziative che diano nuovo slancio alle attività, visto che il nostro territorio si basa su servizi e commercio".

Ecco tutte le date.

“Natale in corso Vittorio” curato da Associazione Culturale Ricreativa Cuochi & Friends:

- 14 dicembre - Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16:30 - ESIBIZIONE ITINERANTE DEL CORO POLIFONICO DI PESCARA

- 15 dicembre: Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16:30 - XMAS STREET BAND

- 21 dicembre: Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16:30 – ESIBIZIONE ITINERANTE DI ZAMPOGNARI E MUSICI – GRUPPO FOLK “I CAFERZA”

- 22 dicembre - Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16:30 - KARAOKANDO A NATALE – TOMBOLA – INCONTRA BABBO NATALE

- 23 dicembre - Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16:30 - XMAS STREET BAND

- 28 dicembre - Corso Vittorio Emanuele dalle ore 15:00: BEFANILANDIA 1° EDIZIONE CON LA SPECIALE PRESENZA DELLA BEFANA DI URBANIA

- 29 dicembre - Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16:30 – LA CORRIDA DI NATALE – TOMBOLA

- 4 gennaio 2025 - Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16:30 - XMAS STREET BAND

“LE PETIT PARK”:

- 15 dicembre - Piazza Muzii dalle ore 15:30

- 21 dicembre - Viale Pepe dalle ore 15:30

- 28 dicembre - Largo Madonna dei Sette Dolori dalle ore 15:30

Appuntamenti curati da Associazione Culturale Enfants Terribles

- 20 dicembre – Viale Pepe dalle ore 16:30 – NATALE IN BOLLA

- 21 dicembre – Centro Commerciale Naturale dalle ore 16:30 – FIOCCHI BIANCHI

- 29 dicembre - Centro Commerciale Naturale dalle ore 16:30 – TRA SOLE E LUNA

- 3 gennaio 2025 – Viale Pepe dalle ore 16:30 – BURATTINI SHOW

- 5 gennaio 2025 - Centro Commerciale Naturale dalle ore 16:30 – FOLLETTI DELLA BEFANA

Appuntamenti curati da Freddiebrand Srl

SFILATA DI BABBO NATALE:

- 22 dicembre – Piazza della Rinascita – Corso Umberto dalle ore 15:00

- 30 dicembre - Piazza della Rinascita – Corso Umberto dalle ore 15:00

Evento curato da Venus Entertainment

IL CIRCO DI NATALE:

24 dicembre– Piazza della Rinascita dalle ore 16:00 - Appuntamento curato da The Mac Live

BALLANDO SI IMPARA:

- 27 dicembre – Centro Commerciale Naturale dalle ore 17

- 4 gennaio 2025 – Piazza della Rinascita dalle ore 17

Appuntamenti curati da Italian Swing Dance Academy + Billy Bros Swing Orchestra