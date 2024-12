Andrea 2014-2024: evento su YouTube e brano in rotazione su oltre 70 radio globali

Lunedì 16 dicembre, dalle 7 di mattina, il pescarese Andrea Pimpini sarà in diretta su YouTube per celebrare 10 anni di carriera musicale. Questo evento, intitolato "Andrea 2014 – 2024", offrirà ai fan un'esperienza unica con esibizioni dei suoi brani più celebri, tra inediti e cover.

Dettagli dell'Evento

La diretta inizierà alle 07:00 CET di mattina. L'evento sarà trasmesso anche in contemporanea su thegametv.it, thegametv.org e andreapimpini.com. I fan potranno seguire e commentare la diretta su X (Twitter) utilizzando l'hashtag #Andrea. Per celebrare questi 10 anni di attività sul web, il brano "Andrea", uscito lo scorso anno, sarà in rotazione radiofonica intensiva per due giorni (9 e 10 Dicembre) su oltre 70 radio a livello globale. Ecco alcune delle emittenti che trasmetteranno il brano:

AMS Radio - Portland, OR, USA

Carlow FM - Carlow, Ireland

CoMMúsica Expedition Radio - Sao Paulo, Brazil

Creation Station - Minnedosa, Manitoba, Canada

Danto Radio Sardegna - Sardegna, Italy

Dexterity Media FM - Abakaliki, Nigeria

East Hert Radio CIC - Sawbridgeworth, Hertfordshire, UK

Ellabätsch Radio - Moosberg, Germany

Emmachev Radio - Nairobi, Kenya

Euroindiemusic Radio - Europe

La lista completa delle radio che trasmetteranno il singolo di Andrea Pimpini è consultabile sul sito ufficiale di Euro Indie Music Network. Trasferitosi a Macao, in Cina, Andrea commenta così la notizia:

“Quest’anno segna un decennio di condivisione dei miei contenuti video e musicali online - spiega Andrea - Dato che non posso esibirmi dal vivo, ho pensato che questo evento online sarebbe stato un modo meraviglioso per celebrare un percorso che mi ha insegnato molto, sia professionalmente che personalmente. Sarà un modo carino per trascorrere un paio d'ore insieme. Alla fine della diretta, ci sarà una sorpresa: ho qualcosa di importante da annunciare”.

Durante la diretta di circa 2 ore, Andrea ripercorrerà la sua storia sul web: si parlerà di YouTube nel 2014, curiosità riguardanti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo famosi incontrati al Romics e durante eventi di interesse nazionale, si tratterà l'argomento del “successo”, cosa significa veramente e come è possibile al giorno d'oggi partendo da zero crearsi un marketing online efficace. Ogni cinque minuti, sarà trasmesso uno dei brani più popolari di Andrea secondo dati ufficiali provenienti da Spotify for Artists, YouTube Analytics e, ovviamente, i sondaggi di Instagram.

Dal suo debutto al Romics nel 2017, Andrea Pimpini ha continuato a catturare l'attenzione del pubblico con la sua musica. Nel 2019, ha pubblicato il suo primo inedito con Greater Fool Media di Roma, e le sue dirette streaming sono state seguite da importanti testate giornalistiche italiane come Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard ha inserito Andrea al vertice di una delle sue classifiche internazionali per tre settimane consecutive. Nel 2022, ha pubblicato il suo primo EP in inglese, "I’ll Stay by the Window".