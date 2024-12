In Comune il 23esimo galà della solidarietà

Si svolgerà domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 10:30, nella sala consiliare del comune di Pescara, la 23° edizione del "Galà della Solidarietà" per premiare alcune delle principali associazioni che hanno fatto del volontariato la propria missione di vita. L'evento, curato dall'Associazione "Ulisse 2000" e dall'Assessorato all'Assistenzialismo Sociale, sarà presentato dal giornalista Paolo Minnucci. Sarà una grande festa della solidarietà, un momento per raccontarsi tra risultati raggiunti, questioni ancora irrisolte e speranze per il futuro. A fare gli onori di casa saranno il sindaco Carlo Masci e l'Assessore Massimiliano Pignoli. Ospiti della manifestazione, tra gli altri, autorità civili e politiche, e i cantanti Maurizio Tocco e Paolo Zinno. L'ingresso è libero.

Ecco l'elenco dei premiati per il 2024.

Croce Rossa Pescara - Fabio Nieddu Vincenzo Ponte vice pres. Comitato CRI Pescara

Caritas Pescara – Corrado De Dominicis

L.I.L.T. Pescara (Lega Italia Lotta ai Tumori) Marco Lombardo

Adricesta Abruzzo - Carla Panzino

Unione Italiana Ciechi Pescara – Gabriele Colantonio

Misericordia Pescara – Cristina D'Angelo

Avis Pescara – Silvio Monaco-Camillo Bosica resp. Progetti territoriali-Marco Cozza sede di PE

ISAV Pescara (SLA) Lorenzo D'Andrea

AGBE (Ass. Genitori Bambini Emopatici) Achille Di Paoloemilio

AISM Pescara (Ass. It. Sclerosi Multipla) Vittorio Morganti

Paolo Castignani Il Giornalista Solidale 2024

Anffas Pescara (Ass. Naz. Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali) Maria Pia Di Sabatino

Ananke Pescara (Lotta alla violenza di genere) – Avv. Daniela Gagliardone

Ass. Carrozzine Determinate Abruzzo – Claudio Ferrante

E.N.S. Abruzzo (Ente Nazionale Sordi) Pres. Ottorino Astore – Giuseppe Galantini

Ass. “Il Risveglio di Manuela” Spoltore – Anna Verna

ANGSA Abruzzo Ass. Nazionale Genitori Persone con autismo

Ass. L'abbraccio dei prematuri – Pescara

ANED Ass. Nazionale Emodializzati – Marina Stoppani

Ass. Wolf Pescara-Castellammare - Renata Di Giuseppe

SOS Autismo Pescara – Valentina Rocini e Pres. Kristian Bove