"Pescara d'incanto", successo per il Coro polifonico di Pescara

Il Coro polifonico di Pescara si è esibito oggi pomeriggio in più punti di corso Vittorio Emanuele, nell'ambito della rassegna del Comune “Pescara d'incanto”.

Domani largo all’animazione per i bambini in piazza Muzii, che accoglierà i più piccoli dalle 15:30, con una serie di attrazioni proposte dall’associazione culturale Enfants Terrible in una delle piazze pedonali della città. Alle 16:30 riflettori di nuovo puntati su corso Vittorio Emanuele, con Xmas Street band: attrazioni per bambini e famiglie dell’associazione Cuochi & Friends. Al Museo delle genti d’Abruzzo, invece, i bambini potranno partecipare (dalle ore 17) a due laboratori natalizi (a seconda dell’età, bisogna prenotarsi al numero 085-4510026 o via mail a museo@gentidabruzzo.it).

Alle 18:30 l’associazione Rassjanka porterà in scena Lo Schiaccianoci, all’auditorium Flaiano, e alle 19 la Chiesa del mare accoglierà il Concerto di Natale della Società degli Orfei. Altri appuntamenti musicali sono in programma lunedì: nella chiesa di San Luigi l’associazione Armonie d’Abruzzo in Canto sarà protagonista del Concerto di Natale, alle 20:30, mentre la chiesa Visitazione B.V. Maria ospiterà un concerto dell'associazione corale musicale Beato Nunzio, “Non solo Gospel”, alle 21. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.