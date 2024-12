Morto Enrico Cannoni, musicista e operatore culturale

È morto a 56 anni Enrico Cannoni, musicista, dj e operatore culturale. Era conosciuto con il nome d'arte “Mamakiller” e in passato aveva anche gestito un locale a Pescara Vecchia. Il consigliere comunale Giovanni Di Iacovo lo ricorda così:

“Ci lascia oggi un amico fraterno, una delle persone più geniali e creative che io abbia mai incontrato e che abbiamo mai avuto nella nostra città. Per la sua musica, per il locale straordinario che aveva creato, per la fermezza delle sue idee e per i colori delle sue visioni. Dopo aver passato questi ultimi anni tra drammatiche difficoltà, é stato sconfitto da un male contro il quale neanche il suo magnifico estro ha potuto nulla. Arrivederci Enrico”.