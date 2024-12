22Âª edizione del Babbo Natale Carabiniere in Ospedale

Lunedì 16 dicembre, con incontro nell'Ufficio Adricesta (Associazione Donazione Ricerca Italiana Cellule Staminali Trapianto e Assistenza) alle 10:00 e partenza per i Reparti Pediatrici alle ore 10:30, il Babbo Natale tradizionale dell'Ospedale di Pescara porta doni e allegria, insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara e l’ADRICESTA Onlus, con visita e distribuzione di doni ai piccoli degenti dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara.

I volontari Adricesta sono impegnati da giorni a preparare i numerosi sacchi dono per i piccoli pazienti: i tanti regali ricevuti dai Carabinieri e dai benefattori come Marco con gli Amici di Pizzeria California saranno consegnati come ogni anno ai piccoli degenti dei tre Reparti Pediatrici e Day Hospital onco-ematologico.

Il Babbo Natale Carabiniere (lo stesso militare da 22 anni), dopo le foto di rito, partirà alle ore 10:30 dalla sede Adricesta (atrio ingresso Degenti - Accettazione Ospedale Civile di Pescara), con il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, il Generale Antonino Neosi, insieme ai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara con il Comandante Col. Stefano Ranalletta, la Presidente Carla Panzino, i volontari Adricesta, le autorità civili e sanitarie Asl Pescara, porteranno tanta allegria ai bambini che trascorreranno le festività Natalizie in ospedale.

Il "Babbo Natale Carabiniere in Ospedale" è altresì un'occasione per sensibilizzare e diffondere i progetti ADRICESTA e, come in altre edizioni, alcuni benefattori e Aziende, partecipano volentieri a questa iniziativa con l'Arma dei Carabinieri con donazioni che ci confermeranno a sorpresa, proprio nel Reparto di Chirurgia Pediatrica, a cui sono destinati i 2 nuovi Progetti di ADRICESTA. Il numeroso gruppo della Solidarietà sarà accompagnato dal Governatore Cristina D'Angelo e dai Volontari della Misericordia Pescara e con le immancabili mascotte della GADOO Eventi con Stefano Giansante.