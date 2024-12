Natale a Manoppello Ã¨ tradizione, arte, cultura, musica e intrattenimento

Un Natale alla riscoperta delle radici e delle tradizioni storiche, passeggiando in un centro storico vestito a festa e decorato con allestimenti permanenti realizzati dai cittadini e partecipando alle tante iniziative promosse anche allo Scalo e nelle diverse frazioni e contrade. È una festa lunga un mese il Natale di Manoppello con venticinque eventi sparsi su tutto il territorio, promossi dalle associazioni, con il sostegno del Comune.

Dopo il concerto, l'8 dicembre scorso della pianista Tatiana Pavlova, entra nel vivo "La Magia nel Borgo" la rassegna firmata dalla Pro Loco del Volto Santo che ha deciso, anche per il Natale 2024, di realizzare una grande kermesse che accanto all'intrattenimento vuole riportare l'attenzione sui luoghi identitari e le tradizioni anche attraverso il coinvolgimenti di artisti e artigiani che hanno realizzato speciali manufatti e la partecipazione dei cittadini che apriranno cortili ed androni dei palazzi storici.

Domenica 15, saranno il giro della banda per le vie del paese e il concerto Matinée ad aprire la festa con i bambini in trepidante attesa per "Aspettando Babbo Natale". E mentre Santa Claus accoglierà i bambini nella sua bellissima casa per la consegna delle letterine (dalle 14.30), si potrà passeggiare lungo corso Santarelli, in pizza Garibaldi e piazza Portici per visitare l'esposizione di artigianato tipico. Concluderà l'appuntamento domenicale il tradizionale ballo della pupa (ore 19.30, in collaborazione con il Comitato Feste Santa Lucia).

La chiesa di San Lorenzo ospiterà giovedì 19 dicembre (ore 17,00) la performance artistica "Musica, parole, pensieri, emozioni", protagonisti il giornalista e scrittore Ennio Bellucci e il cantautore Beppe Frattaroli che, con l'ausilio di musiche, testi originali e parole inviteranno a riflettere sulla condizione dell'uomo e sul difficile, delicato e complicato tempo che sta vivendo.

Il programma delle feste prosegue sabato 21 con l'incontro pubblico "Sotto la stella di Natale: un Natale di incontri e volontariato" (Sala Accoglienza, ore 10.00), mentre nel pomeriggio in piazza Garibaldi (ore 15.30) c'è l'iniziativa per bambini "Giochiamo a tombola con Babbo Natale", seguita da una golosa merenda. Le proposte proseguono venerdì 27, quando partirà da piazza Portici (ore 10.30) la visita guidata del borgo, alla scoperta delle bellezze di Manoppello alla presenza di Alessandra Bigi, docente e storica, con finale goloso e dolce colazione. Nel pomeriggio, ore 16.30, è in programma il teatro dei burattini con "Il Gioco dell'Oca". Sabato 28, laboratorio per bambini (Sala Accoglienza, ore 15.00), seguito dal caffè letterario "La sola cosa che ci appartiene è il tempo" (ore 17.30). Domenica 5 gennaio, un concerto di beneficenza saluterà il nuovo anno (ore 18,00) nella chiesa San Nicola di Bari, mentre al bar Villani, dalle 22.00, è in programma una serata musica e karaoke. Conclude la rassegna La Magia nel Borgo il tradizionale appuntamento del 6 gennaio con la Tombolaccia dell'Epifania (Piazza Garibaldi, ore 18.00).

Parallelamente, piazza Zambra, allo Scalo, si accenderà per i più piccini, con il luna park di Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio. Sempre a Manoppello Scalo, domenica 22 dicembre (dalle ore 9.00), è previsto il concerto natalizio itinerante con gli auguri in musica per le vie della cittadina. Festa grande nel pomeriggio a Ripacorbaria con Babbo Natale in piazza San Callisto (ore 14.30), festa promossa dall'associazione Lu Feude con l'animazione per bambini, la banda, le castagne e il vin brulè e tanto divertimento.

Sempre a Manoppello Scalo, lunedì 23, sarà la volta dell'evento "Luci, doni e note di Natale" con il concerto di musica gospel e la consegna dei regali in via De Gasperi 3, nei pressi della casa luminosa di Nevio Clivio tornata ad accendersi per le festività natalizie con tante nuove decorazioni: uno spettacolo luminoso (e sonoro) con migliaia di luci al led.

L'abbazia medievale di Santa Maria Arabona ospiterà, sabato 28 (ore 18.00) il concerto Christmas Inside, evento promosso dalla Schola Cantorum Santa Maria Arabona, in collaborazione con Chorus Inside.

Domenica 29, in centro storico, appuntamento con canti, poesie e pensieri per lo spettacolo alla terza edizione Davanti alla Grotta di Betlemme, ospitato nella Chiesa di San Nicola di Bari (ore 18.00). Lunedì 6 gennaio, arriva la Befana dell'Oratorio in centro storico, per l'iniziativa dell'oratorio San Nicola (ore 15,30).