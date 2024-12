Alla soglia dei 40 anni il Marathon Club Manoppello sta per regalarsi il bis ai Tricolori di Ultramaratona

Aspettando la fatidica data del 13 febbraio 2025 per spegnere le 40 candeline, alla ribalta il sodalizio Marathon Club-Manoppello Sogeda in lizza per per il conseguimento del Campionato Italiano IUTA di Ultramaratona vinto per la prima volta nella sua storia (1ª società abruzzese a conseguirlo) nel 2023 su oltre 200 società iscritte.

Attualmente, la squadra manoppellese vanta oltre 2000 punti di vantaggio sulla diretta rivale Bergamo Stars, storica società podistica che annovera tra le proprie fila atleti professionisti di caratura nazionale e mondiale, mentre al terzo posto si colloca la Be Different Be Ultra.

Vincere il titolo tricolore per la prima volta è stato difficile (nel 2023 a Cinisello Balsamo in Lombardia), ma confermarsi per il secondo anno di fila lo è ancora di più (il 28 dicembre a Paglieta in occasione della 6/8 ore per concretizzare il titolo in maniera definitiva) e tutto ciò si sta realizzando grazie ad uno splendido gruppo di atleti molto coesi e affiatati, ma soprattutto con una volontà ed una passione ineguagliabili per questa specialità del podismo endurance.

Dal 2016 ad oggi la società ha avuto un incremento esponenziale di iscritti che l'ha portata ad avere 130 tesserati e 80 iscritti IUTA. Ciò è dovuto alla bontà del progetto, in quanto la dirigenza ha mantenuto sempre l'impronta di una società dilettantistica aperta al sociale, all'inclusione, alla condivisione e promozione del territorio, alla corsa intesa come aggregazione, al divertimento e allo spirito di gruppo.

Una bella soddisfazione per ciascun componente del team, entusiasta del progetto. I tanti sacrifici compiuti vengono ricompensati attraverso questi risultati positivi in ambito nazionale ed internazionale che, oltretutto, proiettano in alto il nome di Manoppello.

Nella sua storia, il Marathon Club-Manoppello Sogeda ha conseguito vittorie assolute, di categoria e titoli italiani nelle varie distanze di ultramaratona, oltre ad aver partecipato a campionati europei e mondiali con la nazionale italiana, senza dimenticare la famosa Spartathlon, gara internazionale di 246 chilometri considerata il mondiale e/o olimpiade dell'ultramaratona.