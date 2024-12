"La gioia del Natale", appuntamento con le scuole in Comune

"La gioia del Natale". Questo il titolo dell'appuntamento organizzato per lunedì 16 dicembre, alle ore 10, organizzato dall’assessorato alla Pubblica istruzione e asili nido del Comune di Pescara, guidato da Valeria Toppetti, per rivolgere agli studenti della città gli auguri di buon Natale. Sono stati invitati tutti i nidi, gli Istituti comprensivi e quindi le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città, oltre alle scuole paritarie. Saranno presenti alcune classi in rappresentanza di tutte le scuole invitate di ogni ordine e grado, compresi i bimbi dei nidi accompagnati dalle famiglie.

Sarà presente, annuncia l'assessore, Padre Gianfranco Priori, rettore del Santuario dell’Ambro, protagonista di uno spettacolo di illusionismo eccezionale che ha girato il mondo ed è stato molto apprezzato anche da Papa Francesco. Sono attese anche le autorità, i rappresentanti delle forze dell'ordine, Marina Falivene, Garante per l’Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, Tonio Di Battista, Pro-Rettore dell’Università D’Annunzio e Maria Assunta Ceccagnoli, Presidente Provinciale dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Dopo i saluti del sindaco Carlo Masci, la mattinata sarà guidata dall’assessore Toppetti. Interverrà anche il musicista e cantautore Beppe Frattaroli, che si esibirà in una serie di canti natalizi insieme ai ragazzi.