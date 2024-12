Ordinanza del Tar sulla movida, il Comune: “Ci atterremo alle indicazioni dei giudici”

"Il Tribunale amministrativo regionale, accogliendo la richiesta di sospensiva formulata dai ricorrenti, ha indicato i passaggi da compiere, all'Arta e al Comune. Una lettura più approfondita dell'ordinanza compete agli avvocati, che avranno modo anche di valutare la congruenza tra due pronunce giudiziali emesse dal Tribunale civile e da quello amministrativo, ma è evidente che il Comune non potrà che attenersi alle indicazioni arrivate dai giudici, fermo restando che in ogni provvedimento attuato da parte di questa Amministrazione, non c'è mai stata e non ci sarà mai la volontà di colpire o penalizzare chi è parte in causa nelle vicende della movida, oltremodo complesse e dibattute in tutta Italia, ma solo di trovare un difficile punto di equilibrio rispetto a esigenze contrastanti fra loro".

Questa la dichiarazione congiunta del sindaco Carlo Masci, del vice sindaco Maria Rita Carota e degli assessori Zaira Zamparelli, Alfredo Cremonese e Cristian Orta sull'ordinanza del Tar sulla movida.