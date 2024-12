Ordinanza Tar su movida: Padovano, "Un tavolo per trovare soluzioni"

"Non è che con l'accoglimento del ricorso al Tar diciamo oggi che abbiamo vinto. Il Tar di Pescara è vero ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai commercianti di piazza Muzii contro le disposizioni che erano all'interno dell'ordinanza e che abbiamo risolto tutti i problemi". Così il presidente della Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano dopo la sentenza del Tar di Pescara che ha Il Tar di Pescara ha accolto infatti la richiesta di sospensiva proposta dai commercianti di piazza Muzii contro le disposizioni con cui il Comune aveva stabilito lo stop alle attività all'aperto alla mezzanotte nella zona della movida.

"Noi come Confcommercio - spiega Padovano - diciamo che bastava sedersi attorno ad un tavolo per evitare di ricorrere alla magistratura. Avevamo detto che se tutti gli attori interessati alla vicenda si fossero seduto attorno ad un tavolo , con il buon senso si sarebbe trovata una soluzione che avrebbe garantito l'interesse pubblico ma anche quello degli operatori commerciali".

"Chiaramente oggi con questa sentenza - aggiunge Padovano - credo che sia opportuno che ci sia da parte dell'Amministrazione comunale e del comitato di ragionare ed evitare di aprire percorsi giudiziali all'infinito. Ora entrata in vigore la sospensiva vengono ripristinate quelle che erano le condizioni iniziali ma non siamo qui a fare i fuochi d'artificio. Io credo che la soluzione deve essere trovata ci serenità attorno ad un tavolo da tutte le parti interessate perché questo deve essere il modo civile di dover portare avanti i propri interessi. Le ordinanze le scrivono gli organi preposti e i regolamenti vengono scritti dalla politica. Questo, ribadisco, è il pensiero della Fipe Confcommercio Pescara che invita sempre la politica e le associazioni di categoria a sedersi attorno ad un tavolo per esaminare le varie problematiche e provare a trovare una soluzione. Deve essere questo il modus operandi perché crediamo che attraverso il confronto si riesce ad arrivare alla soluzione. Alla magistratura ci si deve risolvere per questioni gravi ma per queste questioni ci sono altri modi e strumenti perché parliamo di regolamenti della comunità. Stemperare gli animi dei cittadini e residenti e dei titolari delle esercizi pubblici serve per lavorare e per trovare le soluzioni affinché si possa ognuno per la propria parte nel rispetto del bene comune che è di tutti".