Gran Galà della Solidarietà, Pignoli: "Grati a chi dedica il suo tempo all'assistenza"

"È stata una mattinata toccante, perché poter vedere protagoniste associazioni e persone che dedicano il loro tempo ad assistere chi è meno fortunato di noi è qualcosa di veramente grande. Noi dobbiamo essere grati a chi dedica il suo tempo all'assistenza e alla cura di chi oggi deve fare i conti con una forma di disabilità. Come amministrazione comunale di Pescara e con l'assessorato che mi onoro di rappresentare lavoreremo sempre per essere al fianco di queste persone e queste associazioni che hanno fatto del volontariato la propria missione di vita è prima di tutto un dovere istituzionale. Oggi mi sento a casa e approfitto della presenza del primo cittadino per ringraziarlo per avermi voluto nella giunta con la delega del disagio e assistenzialismo sociale che richiede nella nostra città un grande lavoro che portiamo avanti grazie ai dirigenti, agli uffici e a collaboratori e volontari con Caritas, Croce Rossa Italiana, Misericordia e tante altre oggi qui presenti".

E' quanto spiega l'assessore alle Politiche per la Disabilità Massimiliano Pignoli, che questa mattina ha partecipato, insieme al sindaco Carlo Masci, al XXIII Gran Galà della Solidarietà, organizzato con il patrocinio del Comune e dell'assessorato in collaborazione con l'associazione Ulisse 2000. “Quotidianamente ricevo decine persone, ascolto molto cittadini impossibilitati a venire in Comune a telefono”, aggiunge. “Spesso bonariamente il sindaco mi rimprovera perché alcune volte si “eccede”, come dire, nell'ascolto, ma per noi essere al fianco di chi soffre e degli ultimi e dei più bisognosi è una vera e propria priorità che cerchiamo di garantire sapendo che si può fare sempre più e sempre meglio”, conclude l'assessore Pignoli.