Di Febo e Vecchi dell'asd Pescara Bridge neo campioni dâ€™Italia

Giorno di celebrazione per l'asd Pescara Bridge, diretto dal prof. Alberto Forcucci. Due iscritti del circolo, Lanfranco Vecchi e Tiziano Di Febo, hanno conquistato il titolo di Campioni italiani a coppie maschili di bridge di stanza a Salsomaggiore Terme (Parma) dal 13 al 15 dicembre. La coppia, rappresentante del prestigioso sodalizio pescarese di Bridge, ha ottenuto una vittoria schiacciante.

Lanfranco Vecchi, residente a L'Aquila e informatore medico, e Tiziano Di Febo, medico di base, hanno dimostrato straordinarie abilità strategiche e sinergia. Il loro gioco impeccabile ha permesso loro di prevalere con largo margine sui secondi classificati, assicurandosi il titolo di Campioni italiani.

Il successo di Vecchi e Di Febo è un motivo di orgoglio per l'intero circolo Bridge di Pescara e per la comunità locale. Il loro trionfo non solo mette in luce il talento individuale, ma anche l'importanza del lavoro di squadra e della dedizione nello sport del bridge.