Il LunedÃ¬ del Delfino

Dopo il rocambolesco pareggio di Campobasso possiamo ufficialmente affermare che il Delfino è in piena crisi d’identità e che la magia di Baldini è sparita. Ciò non significa che siano entrambe sentenze definitive, tutto potrebbe cambiare con una prestazione di livello, magari proprio domenica prossima nel big match dell’Adriatico contro la Ternana, ma ad oggi le cose stanno così.

Più volte abbiamo ripetuto che questo allenatore ha una visione del calcio molto simile a quella del celebre Julio Velasco, dove solo con la forza fisica e mentale del gruppo si possono raggiungere i traguardi sperati. Non è un caso se ha più volte affermato di non avere bisogno di un nuovo attaccante a gennaio, perché il suo pensiero è rivolto ad evitare che si possa puntare principalmente sulle giocate dei singoli. Nel corso della stagione sono stati in tanti a farne le spese, subendo i suoi plateali rimproveri, come Tunjov, Squizzato, Brosco e ultimamente anche Merola ben sanno. Riuscirà la squadra a seguire tale percorso non solo di calcio, ma anche di vita, fino al termine della stagione?

In attesa di scoprirlo, nonostante le ultime deludenti prestazioni, godiamoci il simbolico titolo di Campione d’Inverno, a pari punti con la Ternana, ma in vantaggio grazie alla vittoria nello scontro diretto. Negli ultimi dieci campionati del Girone B, in ben otto occasioni la capolista al giro di boa ha poi conquistato la promozione nella Serie cadetta, non resta che fare i debiti scongiuri.

La sfida fra le due principali rivali del Pescara, ovvero i succitati umbri e la Virtus Entella si è conclusa ieri pomeriggio in parità, grazie alla rete dei neroverdi quasi al novantesimo per opera dell’ex Aloi, al termine di una gara disputata in dieci già da metà del primo tempo, causa l’espulsione del portiere Vannucchi. Un’ulteriore prova di forza per quella che rimane la favorita.

L’attesa per la sfida di domenica 22 con fischio d’inizio alle ore 19:30 (salvo eventuale e diversa decisione da parte degli organismi competenti), sarà spasmodica, ma bisognerà lasciare tranquilli i protagonisti, per farli giungere alla vigilia carichi e giustamente determinati. Comunque vada ci saranno poi altre diciotto gare per rimediare, ma l’effetto psicologico favorevole per chi vincerà avrà un peso specifico ben superiore ai tre punti in palio. Visto il periodo tutt’altro che brillante e in considerazione della vittoria dell’andata, come sopra ricordato, per i biancazzurri anche un pareggio non sarebbe da disprezzare, così che la pressione sarà tutta sulla Ternana. Non resta che sperare quindi che la guerra di nervi faccia sbilanciare il match a favore del Delfino.