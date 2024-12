"Pescara d'incanto", gli eventi dell'ultimo weekend pre natalizio

Si apre domani un altro fine settimana all'insegna degli appuntamenti di Natale nell'ambito di "Pescara d'incanto", il calendario del Comune di Pescara organizzato dagli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo che culminerà nelle due date del 31 dicembre e primo gennaio, con i concerti dei Subsonica e di Alfa, entrambi gratuiti per il pubblico, nell'area di risulta. Domani si svolgerà solo uno dei due appuntamenti previsti nel programma, e cioè il concerto del Coro di Natale 100 voci, su iniziativa di Spray records, alle 18:30, nella chiesa Madonna del fuoco, mentre "Natale in bolla", in viale Pepe, è stato rinviato a lunedì 23 dicembre, alle 16:30, sempre in viale Pepe, tenuto conto delle previsioni meteo.

Sabato, in viale Pepe, sono in programma attrazioni per bambini con "Le petit park", alle 15:30, con l'associazione culturale Enfants terrible, mentre dalle 16:30 in corso Vittorio Emanuele si svolgerà l'esibizione itinerante di zampognari e musici del gruppo "I Caferza", promossa dall'associazione culturale ricreativa Cuochi & friends. Nel centro commerciale naturale, alle 16:30, una sfilata di artisti in costumi luminosi (organizzata da Freddiebrand srl - Fgroup srl). Come nei fine settimana precedenti, il Museo delle genti d'Abruzzo aprirà le porte ai laboratori per bambini e ragazzi (dalle ore 17, informazioni e prenotazioni al numero 0854510026, mail museo@gentidabruzzo.it ). La giornata di sabato si chiuderà alle 21 con il concerto "Quando nascette Ninno", dell'associazione Sinergie d'arte, alle ore 21, alla Basilica della Madonna dei sette dolori.

Domenica Venus Entertainment proporrà, dalle ore 15, la sfilata di Babbo Natale tra piazza della Rinascita e corso Umberto, mentre alle 16:30 le attrazioni per bambini e famiglie si concentreranno in corso Vittorio Emanuele, dalle ore 16:30, con karaoke e tombola (Associazione culturale ricreativa Cuochi & friends). L'auditorium Flaiano ospiterà alle 18:30 il concerto omaggio a Horacio Ferrere, con la milonga di Natale del quartetto Lo Que Vendrà (Associazione aps/Etslive). Ultimo appuntamento della giornata il concerto di Eleonora Contini, al pianoforte, all'Aurum (sala D'Annunzio), alle ore 21.

Tra gli appuntamenti di lunedì, il concerto nella sala consiliare del Comune di Pescara, alle 21, promosso dall'Associazione Culturale “L'Incanto delle Muse”, con una serie di esecuzioni musicali intervallate da testi tratti da alcune tra le pagine più belle della letteratura mondiale a tema natalizio, letti dall'attrice Antonella De Collibus. Tutti gli eventi sono gratuiti.