Erica Mou, Colandrea e Giardini: tre serate tra San Valentino e Caramanico

Vacanze di Natale in musica nei comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore e Caramanico Terme, che ospiteranno tre serate di concerti, organizzati dall’associazione culturale Rete per la rassegna “L’uomo che cammina” in memoria di Nicola Taglieri, giovane cantautore e compositore di San Valentino scomparso nel 2022. Sul palco tre artisti emergenti che in questi ultimi anni si stanno imponendo nella scena musicale pop folk italiana.

Sabato 21 dicembre sarà Erica Mou a illuminare il palco della sala “Ammirati” in piazza Cesarone, a San Valentino. La cantautrice di origini pugliesi porterà sul palco il suo “Cerchi”, nuovo album uscito lo scorso novembre. Un disco che la stessa cantante descrive come “un cammino di crescita e scoperta” e che ancora una volta incanta per la straordinaria capacità di rendere vivida ogni immagine attraverso le parole e la musica (inizio concerto ore 21). Erica si racconterà in un percorso che unisce musica e letture, per svelare le emozioni più profonde di una pagina della propria storia familiare.

Il concerto è parte del progetto “Inediti di donne sotto il cielo d’inverno della Maiella” che nasce dalla collaborazione tra Rete e l’amministrazione comunale di San Valentino. È finanziato dalla Regione Abruzzo e ha come obiettivo contribuire alla crescita culturale e valoriale del nostro territorio attraverso il teatro e la musica. Il secondo appuntamento in calendario, è previsto per lunedì 23 dicembre, ore 21, sempre a San Valentino, all’interno della splendida chiesetta di San Rocco.

Sul palco la voce delicata e intensa di Emanule Colandrea, che ci condurrà in un viaggio musicale fatto di storie e sentimenti quotidiani che puntano dritti al cuore. Colandrea è il fondatore della band Eva Mon Amour, di cui è stato autore, chitarrista e cantante. L’iniziativa è curata dal Comitato Pro San Rocco, con la collaborazione della associazione “Rete” e del Comune di San Valentino. Entrambe le serate sono a ingresso gratuito.

La rassegna si chiude venerdì 27 dicembre, nella suggestiva cornice del Convento delle Clarisse a Caramanico Terme, con il concerto di Umberto Maria Giardini (conosciuto anche come Moltheni). Da molti considerato tra i fondatori della scena alternativa italiana, Giardini vanta numerose collaborazioni con grandi nomi della musica, tra cui quella recente con il trombettista Paolo Fresu. Con un sound che unisce rock, psichedelia e folk, Giardini proporrà un’esibizione che attinge da una discografia tra le più affascinanti del cantautorato italiano. L’evento è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caramanico Terme e la IFA, Scuola di Cinema e Recitazione di Pescara. L’ingresso è con sottoscrizione associativa a Rete per il 2025 (5 euro) più un contributo per il concerto di 8 euro.