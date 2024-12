Al via "Pescara Christmas 2024": il programma

"Pescara si prepara a vivere un Natale indimenticabile con l’evento “PESCARA CHRISTMAS 2024”, un’iniziativa che porterà la magia delle festività a Porta Nuova (zona Stadio), Villa del Fuoco, Fontanelle, Zanni, San Giuseppe, Gesuiti, Madonna dei Sette Dolori e Piazza Duca degli Abruzzi con la musica della Banda dei Babbi Natale, il Villaggio di Babbo Natale e una buca speciale per inviare le letterine con l'indicazione dei doni".

L’evento, annunciano l'assessore Massimiliano Pignoli e il consigliere comunale Simone D'Angelo, si svolgerà il 20 e 21 dicembre e offrirà un ricco programma di attività per coinvolgere grandi e piccini, valorizzando varie zone della città e promuovendo la partecipazione attiva delle associazioni locali e dei giovani. L'iniziativa è dell'associazione Magnolia sport e cultura, presieduta da Luca Pirri, che ha ricevuto un contributo dal Comune.

"L’obiettivo di “PESCARA CHRISTMAS 2024” è creare un’atmosfera di festa che abbracci tutta la città, senza distinzioni tra quartieri centrali e periferici. Attraverso un programma che combina tradizione e innovazione, la due giorni punta a rivitalizzare le zone meno centrali, rendendole protagoniste di un’esperienza culturale e sociale originale", spiegano.

“PESCARA CHRISTMAS 2024” rappresenta un’occasione per "rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e riscoprire il valore delle tradizioni natalizie. Un evento che non solo celebra il Natale, ma ribadisce l’importanza della coesione sociale, ponendo al centro le periferie e creando una rete di relazioni virtuose tra cittadini, associazioni e giovani". La Banda dei Babbi Natale sarà domani, venerdì 20 dicembre, a Piazza Duca, Zanni, Gesuiti e Madonna dei sette Dolori, e sabato in zona stadio, Villa del fuoco, Fontanelle e San Giuseppe, tutto tra le 16 e le 19.

Sempre domani in piazza Duca degli Abruzzi sarà allestito il villaggio di Babbo Natale, dalle 16 alle 19, mentre sabato sarà la volta di piazza San Camillo de Lellis, alla stessa ora, in entrambi i casi con la musica della Banda dei Babbi Natale e la possibilità di imbucare le lettere dei bimbi. "Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale, nella nostra amata città", dicono Pignoli e D'Angelo.