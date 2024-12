La fanfara dei bersaglieri si esibisce nelle strade della città

La Fanfara dei Bersaglieri "La Dannunziana" si esibirà sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 16, nelle vie della città, per un messaggio augurale a tutti i pescaresi. Sarà una iniziativa itinerante, annunciano il sindaco Carlo Masci e il presidente del consiglio comunale Gianni Santilli invitando tutti ad intervenire. "Si comincerà alle ore 16 in piazza Rizzo per poi passare alle ore 17 in viale Marconi-via Pepe e quindi spostarsi in centro, dalle ore 17:30 alle 19:30, e cioè in piazza Sacro Cuore, Corso Umberto, piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi e via Firenze", spiega Santilli.

“Questo”, sottolinea il presidente del Consiglio comunale, "è uno degli eventi voluti dal Comune per il periodo di festa, per animare la città negli ultimi giorni dell'anno, richiamando pescaresi e visitatori che arrivano da fuori. Una forma di sostegno alle attività commerciali e di promozione dell'immagine della città attraverso la musica, quella proposta dall'associazione nazionale bersaglieri di Pescara con la Fanfara "La Dannunziana". Sarà un piacere ritrovarsi in strada per trascorrere qualche ora di serenità prima di Natale, insieme", dice sempre Santilli dando appuntamento a dopodomani.