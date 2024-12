Riaprono i parcheggi in zona Stadio dal 20 dicembre al 6 gennaio

"L'area della zona dello stadio interessata dal cantiere dell'Aca, sarà riaperta nel periodo delle feste di Natale". Lo annuncia il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ha chiesto e ottenuto dall'Azienda consortile acquedottistica la riapertura temporanea dell’area già cantierizzata, strategica per la sosta delle auto durante le festività.

Grazie a un confronto diretto con i vertici di Aca, spiega Masci, è stato deciso di sospendere l’interdizione dell’area dove sarà realizzata una vasca di prima pioggia, tenuto conto che i lavori di scavo prenderanno il via subito dopo l’Epifania. Il cantiere necessariamente dovrà ridurre la disponibilità di posti auto nella zona, creando un disagio soprattutto durante un periodo caratterizzato da un aumento significativo del traffico e della richiesta di parcheggi, per cui il primo cittadino ha chiesto di rendere l'area accessibile, momentaneamente.

"A partire da domani, prosegue il sindaco, saranno aperti appositi varchi per consentire il passaggio delle auto, ripristinando la piena fruibilità dell’intera area per i cittadini e i visitatori che raggiungono la città per lo shopping natalizio. Abbiamo lavorato per garantire una soluzione che permettesse di rispondere alle esigenze della comunità,” dichiara Masci. “La riapertura di questa zona rappresenta un segnale di attenzione verso chi vive qui e nei confronti di chi visita la nostra città, in un momento dell'anno cruciale per il commercio, il turismo e gli spostamenti quotidiani. È doveroso ringraziare l'aca per la disponibilità mostrata, e anche perché l'intervento in itinere, insieme ad altri che sta effettuando in città per la realizzazione delle vasche di prima pioggia, sarà di grande aiuto per evitare il cronico allagamento della zona stadio e di altre zone interessate dall'acqua alta durante gli acquazzoni”.

Il primo cittadino coglie l’occasione per invitare gli automobilisti ad utilizzare al meglio le aree di sosta disponibili, assicurando ordine e rispetto delle regole per favorire una mobilità fluida durante le festività, visto il significativo aumento dell’afflusso veicolare in città.