Beethoven, Respighi, Liszt e Rachmaninov: le diverse stagioni della grande letteratura pianistica rilette dal talento cristallino di Leonardo Pierdomenico

Venerdì 20 dicembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" ospita il concerto del pianista Leonardo Pierdomenico. In programma musiche di Ludwig van Beethoven, Franz Liszt e Sergej Rachmaninov e la trascrizione per pianoforte solo effettuata dallo stesso Leonardo Pierdomenico de "I pini di Roma" di Ottorino Respighi. Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

Vincitore del “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award alla Van Cliburn international piano competition del 2017, Leonardo Pierdomenico è descritto da Patrick Rucker, di Gramophone UK come «un pianista in cui la tecnica altamente sviluppata e il suono colto si uniscono alla fantasia e alla musicalità approfondita e scrupolosa». A soli 18 anni, ha vinto anche il primo premio della 28sima edizione del concorso pianistico “Premio Venezia”, tenutosi al Teatro La Fenice.

Da qui la collaborazione con orchestre come la Fort Worth Symphony, l’Orchestra Sinfonica del Teatro La Fenice, l’Orchestra LaVerdi di Milano e la North Czech Philharmonic e con direttori come Yves Abel, Diego Matheuz e Nicholas McGegan. Il pianista è regolarmente invitato nelle più importanti sale da concerto e nei festival più prestigiosi in Italia e all’estero tra cui la Sala Verdi del Conservatorio e Teatro alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, la Salle Moliére di Lione, la Maison de la Radio di Parigi e il Festival Liszt a Utrecht.

Nel 2022 ha debuttato nella stagione di musica da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la prima italiana della Sinfonia dei Salmi di Stravinskij nell’arrangiamento di Shostakovic per duo pianistico e coro, e la registrazione per Brilliant Classics di Dvoràk concerto per pianoforte con la Czech Philharmonic Chamber Orchestra diretta da Vahan Mardirossian. Ha già pubblicato tre album con l’etichetta Piano Classics: il suo album d’esordio, dedicato alla musica di Liszt, gli è valso un Editor’s Choice dalla rivista Gramophone UK e una nomination al Preis der Deutschen Schall Plattenkritik.