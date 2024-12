Informatica, Sara Marchetti ci racconta i cambiamenti

Evoluzione: un termine usato, a volte abusato ma che indica un mutamento sotto diversi aspetti che vanno dal sociale all’economico passando per la natura umana e gli strumenti che usiamo quotidianamente.

Dall’arrivo del computer ai telefonini, il nostro vivere è profondamente evoluto anche nel mondo del lavoro il quale richiede sempre nuove competenze, maggiore formazione e capacità.

Proprio l’informatica è l’ambito che muta più velocemente, che richiede più preparazione e tecniche precise; per questo ne abbiamo parlato con Sara Marchetti titolare dell’agenzia Web su Misura di Città Sant’Angelo.

Sara, ci racconti com'è nata la tua passione per l'informatica?

"La mia passione per l’informatica è nata da bambina, giocando con i primi computer. Da lì, è cresciuta insieme a me, fino a diventare una carriera. Ho sempre amato risolvere problemi e creare soluzioni digitali che facilitano la vita delle persone".

Come si è evoluto il tuo percorso professionale fino a fondare la tua agenzia?

"Ho iniziato come sviluppatrice e consulente per piccole imprese, poi ho deciso di fondare la mia agenzia, websumisura.com, per offrire servizi di marketing digitale e soluzioni personalizzate a livello più ampio. Il nostro obiettivo è sempre stato fornire risultati concreti per le aziende, soprattutto utilizzando le nuove tecnologie".

Come utilizzi l'intelligenza artificiale e l'automazione nel marketing digitale?

"L'intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo in cui creiamo e gestiamo le campagne. Usiamo l'IA per analizzare dati in tempo reale, ottimizzare gli annunci e creare esperienze personalizzate per gli utenti. Questo approccio ci permette di risparmiare tempo e migliorare l'efficacia delle campagne, offrendo ai nostri clienti risultati migliori e più misurabili”.

La protezione dei dati è un tema centrale oggi. Come garantisci la privacy dei clienti?

"La protezione dei dati è fondamentale per noi. Lavoriamo rispettando tutte le normative GDPR, ma andiamo oltre, implementando strategie sicure per la raccolta e l'archiviazione dei dati, garantendo ai nostri clienti e agli utenti finali il massimo livello di privacy e trasparenza".

Come vedi il futuro del marketing digitale?

"Credo che la personalizzazione diventerà sempre più centrale. Le campagne digitali di successo saranno quelle in grado di coinvolgere l'utente in modo unico, creando esperienze che parlano direttamente ai loro bisogni. Continueremo a integrare tecnologie avanzate come l’IA, per far sì che i messaggi pubblicitari siano rilevanti e mirati".

Qual è la chiave per costruire una solida reputazione online oggi?

"La coerenza e l’autenticità. Le persone vogliono vedere un brand che rispetta i propri valori e che comunica in modo trasparente. È importante anche rimanere aggiornati sulle nuove tendenze, essere presenti sui canali giusti e saper gestire feedback e critiche in modo costruttivo".