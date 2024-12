Emigliana Fusco presenta “Lo splendore dei 72 nomi di Dio” nell’associazione Amare Pescara

Sabato 21 dicembre alle ore 11, nell’associazione Amare Pescara di Piacentino D’Ostilio, si terrà la presentazione del libro “Lo splendore dei 72 nomi di Dio” di Emigliana Fusco. Moderano Annalisa Potenza, Francesca Di Giuseppe e Antonella Caggiano. Intervengono i membri del movimento letterario e artistico “Creazionismo per una nuova era”: Laura Mancini, Manuela Di Dalmazi, Alessandro De Cerchio, Marco Perletta, Lucio Morelli, Francesco Di Rocco, Giulia Di Giampalo, Lucio Vitullo, Assunta Di Basilico e Sandra De Felice. Riprese di Giancarlo Ranieri.

Annalisa Potenza, curatrice della prefazione, parla di “un libro molto originale, frutto di ricerche e studi profondi, espressione della elevata sensibilità spirituale e intellettiva dell’autrice.

Emigliana Fusco è una naturopata olistica originaria di Chieti, specializzata in vari ambiti che spaziano dalla Floriterapia alla Psicosomatica, alla Medicina cinese, alla Oligoterapia, Metamedicina, Numerologia e Kinesiologia emozionale, alla Radiestesia radionica Cabalistica. In questo libro ci parla di un metodo idoneo a spalancare nuove porte alla consapevolezza della nostra specifica missione in questa vita o, per utilizzare le sue stesse parole, “specializzazione” che la nostra Anima desidera conseguire nella presente incarnazione. Il metodo consiste nella conoscenza del nome di Dio che abbiamo scelto prima di incarnarci e preposto ad accompagnarci lungo il nostro percorso terreno.

Proprio alla numerologia cabalistica sono associati i 72 nomi di Dio, rappresentati dalle lettere dell’alfabeto ebraico, luminose energie di emanazione celeste che cambiano per l’Anima ad ogni incarnazione, portando con sé qualità specifiche, scopi e obiettivi da raggiungere. Nel libro è spiegata l’origine dei 72 nomi di Dio, il loro contenuto, l’importanza del numero 72, come questi nomi possono essere letti ed esperiti, la loro funzione, in che modo conoscere qual è il proprio Nome di Dio e il suo insegnamento. All’interno del libro sono riportate carte che delucidano i nomi di Dio in forma grafica.

Questo libro si configura quale vero e proprio percorso di conoscenza e consapevolezza che offre al lettore nuovi strumenti per dare alla propria vita una direzione che gli consenta di crescere dal punto di vista morale e spirituale”.