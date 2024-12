Montesilvano presenta il Gran Galà dello Sport e il nuovo calendario della Polizia Locale

In mattinata si è tenuta a Montesilvano una doppia presentazione su uno stesso tema, “Sport e della Solidarietà”, che ha avvolto l’atmosfera della sala consiliare del Comune. Ad essere presentati nel dettaglio, il Gran Galà dello Sport con le sue interessanti e molteplici novità e il nuovo calendario della Polizia Locale, realizzato dal cartoonista Marco D’Agostino. Il 27 dicembre torna il tanto atteso appuntamento con il Gran Galà dello Sport, una bellissima iniziativa ideata dall’assessore Alessandro Pompei, volta a premiare il movimento sportivo cittadino, una serata ricca ma che si preannuncia piena di bellissime sorprese.

Fra le novità della terza edizione del Gran Galà dello Sport, la partecipazione del Premio Nazionale Paolo Borsellino che attraverso Officina Legalità e l’attività di Graziano Fabrizi, referente nazionale del premio, "insegue" le nuove generazioni verso una nuova cultura della legalità, scegliendo sempre nuovi linguaggi e non dimenticando mai il bene. Per celebrare il Gran Galà dello Sport, il Premio Borsellino si legherà al calcio, quello pulito, lontano dalla criminalità, quello che nasce e vive dalla passione e si esplicherà in diversi momenti della giornata: un triangolare di calcio che vedrà scendere alle ore 11, allo stadio comunale di via Ugo Foscolo, la Pescara Nord Uisp Senior, il Don Guanella Calcio Scampia capitanata da don Aniello Manganiello e l'Ultra' Team, squadra mista, composta da una delegazione di studenti, amministratori locali e forze dell'Ordine.

“Il calcio come alternativa alla strada, alle scelte sbagliate! Il calcio per gli altri! Lo scopo è aiutare il prossimo e rendere il Natale un'occasione in più per occuparsi degli altri, i meno fortunati, i più vicini alla grazia di Dio – ha detto Graziano Fabrizi – Grazie alla collaborazione con il Siap Nazionale, rappresentato oggi da Carlo Ferri, il Consiglio regionale dell'Abruzzo, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, tutte le forze dell'ordine e numerose aziende, nasce "Ultra', un goal contro la violenza. Un triangolare che ha come fine quello di raccogliere fondi per i bambini dell'Ospedale Civile di Pescara e per l’associazione “Ultimi” del prete anti camorra Don Aniello Manganiello. La Direzione di gara è affidata all'AIA - Associazione italiana arbitri, sezione di Pescara e la telecronaca sarà a affidata alla voce del calcio italiano, il telecronista Francesco Repice. Ultra' è inserito nel progetto Nazionale, "Siap, Un Natale in corsia", pertanto chi volesse contribuire, con la propria azienda e fare una donazione potrà rivolgersi al Segretario Provinciale Siap, nella persona di Carlo Ferri, chi invece vorrà contribuire singolarmente potrà farlo la mattina dell'evento. Nel pomeriggio poi, alle ore 18 nel Pala Dean Martin, don Aniello celebrerà una Messa aperta alla cittadinanza”.

Oltre le premiazioni degli atleti che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno, il Gran Galà prevede tanti ospiti e numerose sorprese. “Il palco del Pala Dean Martin sarà calcato da diversi talenti locali - spiega l’assessore Alessandro Pompei - Piersante aprirà la serata, Elena Calaudi ci regalerà un momento partenopeo, la bravissima Aurora Di Profio, tra i protagonisti di The Voice Kids, canterà per tutti noi e poi ci sarà un momento dedicato a Rebecca Pecoriello che riceverà una targa per aver scritto e musicato la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro. Nel mezzo avremo un momento dedicato al Premio Nazionale Paolo Borsellino con intervista e spunti di riflessione di don Aniello Manganiello con i ragazzi di Scampia. A concludere la serata, il conosciutissimo rapper “Il Tre” che ha partecipato a Sanremo 2024, accompagnato dal produttore e autore discografico Tom Beaver. Nel corso della serata il rapper regalerà a tutti un’intervista e canterà un paio di canzoni a conclusione della serata.

Sempre legato al tema “sport e solidarietà” è il tema della trentesima edizione del calendario della Polizia Locale della Città di Montesilvano, per l’anno 2025, presentata questa mattina e dedicata agli eventi sportivi e alla solidarietà. Il comandante Nicolino Casale si dice “fiero dei miei uomini e del cartoonista Marco D’Agostino per aver ritratto in questo calendario tutte le attività che hanno visto in prima linea le donne e gli uomini della Polizia Locale, i quali hanno avuto un ruolo fondamentale per l’ottimale riuscita di tutti gli eventi, considerato che negli ultimi anni la città di Montesilvano è diventata una cittadella dello sport, ospitando eventi nazionali e internazionali di assoluto valore”.

“Un plauso a Marco D’Agostino che da trent’anni ci delizia con queste bellissime illustrazioni e a tutto il corpo dei vigili per il loro grande operato – afferma il sindaco De Martinis – La copertina è dedicata ai campionati italiani di ciclismo paralimpico, evento che ha suscitato un’emozione palpabile nel pubblico che ha assistito alle gare e ha avuto grande apprezzamento per l’attività dell’Amministrazione comunale e della Polizia Locale da parte degli atleti stessi e della Federazione. Altri argomenti trattati nei vari disegni sono dedicati a eventi che hanno associato sport e solidarietà, come il “Torneo di San Sebastiano”, la “Befana del Vigile”, “Sterrare è umano” e al “Torneo di Basket Zito 3x3”. Dodici mesi per dodici grandi eventi sportivi che hanno animato la città di Montesilvano durante il 2023. Non potevano poi mancare riferimenti alle nuove divise ed ai nuovi gradi introdotti con il rinnovato Regolamento Regionale”.