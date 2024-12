Un protocollo d'intesa per guidare la futura progettazione europea transfrontaliera

La programmazione europea per lo sviluppo dei territori: è il tema centrale del progetto Interreg Bna che si è concluso con la firma di un protocollo d'intesa - il 12 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Spoltore - tra stakeholders, enti pubblici, privati e associazioni per guidare la futura progettazione europea transfrontaliera. I soggetti coinvolti nel Protocollo d'Intesa includono Ueam, Associazione Abruzzo in Europa, Università D'Annunzio, Gal Molise verso il 2000 e Gal Terre Pescaresi.

L'accordo sarà presentato in conferenza stampa all'Aurum, negli Uffici Ueam, il 30 dicembre alle ore 11,30. È il risultato del bando "Interreg Interreg Italia Croazia – 2021-2027 – Progetti Small scale" a cui il Comune di Spoltore è stato ammesso con il progetto Bna - Brand New Adriatic - European Management Skills for Newcomers" insieme ai partner "Trend consulenza e formazione" di Campobasso, "EU Centar Adriatic" di Červar-Porat, e "Association for rehabilitation and education Visoki Jablani" di Bilice (entrambe della Croazia).

Questo protocollo di cooperazione, a lungo termine, sarà un supporto fondamentale per le comunità e le organizzazioni locali in Italia e Croazia. Un progetto pilota per un accesso più facile alle risorse, alle conoscenze e ai partenariati necessari per partecipare ai progetti europei, creando una base per la cooperazione e lo sviluppo sostenibili. Il progetto Bna dimostra che, con il giusto approccio e l'istruzione, le città più piccole e le comunità rurali possono diventare protagonisti della costruzione comunitaria europea.