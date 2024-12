"Pescara d'incanto": musica, letture e animazione per bambini in città

A poche ore dalla vigilia di Natale il Comune di Pescara annuncia quattro appuntamenti per domani, per accompagnare grandi e piccini al 25 dicembre. Gli eventi di lunedì 23 dicembre prenderanno il via nel primo pomeriggio e andranno avanti fino a sera, voluti dagli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo. E rientrano in "Pescara d'incanto", la rassegna che ha preso il via all’inizio del mese, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il mercatino di Natale. Si comincia in contemporanea, in due punti della città.

In viale Pepe alle 16:30 c’è Natale in bolla, attrazioni per bambini proposte da Freddiebrand srl - Fgroup Srl. In corso Vittorio Emanuele, sempre alle 16:30, attrazioni per bambini e famiglie con la Xmas street band, proposta dall’Associazione culturale ricreativa Cuochi & friends. Alle 16:30 nel Centro commerciale naturale (l'area pedonale in centro) si possono ascoltare le letture de “Il baule itinerante: Natale di storie, storie di Natale”, una iniziativa dell’Associazione Macondo. Alle 21 il concerto “Armonie sotto l’albero”, un appuntamento dell’associazione “L’incanto delle muse” e dell’Orchestra Gea, nella sala consiliare del Comune.