GD: “Il parcheggio sulla Strada Parco è una scelta fallimentare”

“La decisione della giunta Masci di trasformare la Strada Parco in un parcheggio durante le festività natalizie dimostra ancora una volta la totale mancanza di visione di questa amministrazione. Mentre nelle principali città europee si lavora per restituire gli spazi urbani alla cittadinanza attraverso pedonalizzazioni e progetti di mobilità sostenibile, a Pescara si sceglie di andare in direzione opposta, distruggendo l'unico corridoio verde ciclo-pedonale della città. Una scelta insensata e ipocrita che rende evidente il fallimento della filovia, che sarebbe dovuta partire entro la fine dell'anno ma che, nei fatti, non vedrà mai la luce a causa dei clamorosi problemi mai risolti e irrisolvibili, che come Giovani Democratici denunciamo da anni”.

Così Alessandro Capodicasa, segretario cittadino Giovani Democratici di Pescara, e Emanuele Castigliego, vice segretario provinciale Giovani Democratici di Pescara. “La totale assenza di visione e di progettualità della giunta Masci, del resto, è stata drammaticamente rilevata dall'analisi del Sole 24 Ore: Pescara è scivolata di ben 14 posizioni nella classifica annuale sulla qualità della vita nelle città italiane, passando dalla 41esima alla 55esima posizione. Per rilanciare la crescita e la vivibilità della città chiediamo l'adozione di provvedimenti strutturali e di ampio respiro, non soluzioni emergenziali e dannose”.