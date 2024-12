Arotron di Pianella presenta "L'Albero di Natale perfetto"

Lunedì 23 dicembre alle ore 18, nell'ex asilo Sabucchi a Pianella, Arotron presenta un appuntamento speciale con lo scrittore Jerome Encrier, e insieme ai personaggi delle fiabe con “L'Albero di Natale perfetto – Il Calamaio dei Racconti”. Ed è con questo spettacolo teatrale per bambini, ma che fa sognare anche gli adulti, che si aprono le festività natalizie.

C'era una volta uno scrittore squattrinato e sognatore di nome Jerome Encrier (o forse Girolamo Calamaio), che possedeva un calamaio magico capace di donargli l'ispirazione per scrivere le sue fiabe: una sera di Dicembre, all'improvviso, si ritrovò davanti tre personaggi delle fiabe, spuntati dal suo calamaio magico per accorrere in suo aiuto e dare vita al suo racconto, ed è proprio qui che comincia la storia dell'albero di Natale perfetto che incuriosisce gli adulti ed emoziona i più piccoli.

Lo spettacolo, che prevede il coordinamento scenico di Franco Mannella, è di e con Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni e Cristina Zoccolante. L'ingresso è libero a donazione, la prenotazione è necessaria. Info e prenotazioni al 345,5411135. Dopo lo spettacolo si brinda insieme in vista del Natale.