"Armonie sotto l'albero": aspettando il Natale tra musica, canto, danze e letture a tema

Un concerto-spettacolo che coinvolgerà differenti forme d'arte: è questa l'iniziativa proposta per la serata di lunedì 23 dicembre dall'Associazione Culturale "L'Incanto delle Muse" e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Alle ore 21, nella cornice della Sala Consiliare del Comune, verranno presentati brani di alcuni tra i più grandi compositori di tutti i tempi, eseguiti dall'orchestra "GEA-Giovane Ensemble d'Abruzzo", affiancata dal violinista Pierfrancesco Fiordaliso, sotto la guida della direttrice d'orchestra Valeria Bulferi.

La manifestazione, inserita nel cartellone natalizio "Pescara d'incanto", si aprirà con i piccoli musicisti del corso di viola Suzuki di Chiara Antico e proseguirà con brani di Mozart, Brahms, Strauss e Charpentier eseguiti dall'orchestra. Per restituire tutte le atmosfere tipiche delle festività, all'ensemble GEA si unirà il coro "NoteinCorso" diretto da Cristina Di Zio, che intonerà a lume di candela una cantata di Bach e alcuni canti della tradizione popolare natalizia.

Inoltre due coppie di danzatori dell'associazione "The Artist Ballet", guidate dal ballerino Daniel Lapenna, balleranno in abiti storici sulle note di due famosissimi valzer di Strauss. Le esecuzioni musicali saranno intervallate da testi tratti da alcune tra le pagine più belle della letteratura mondiale a tema natalizio, letti dall'attrice Antonella De Collibus. L'ingresso è libero.

GEA, Giovane Ensemble d'Abruzzo, nasce dall'iniziativa di un gruppo di giovani abruzzesi uniti dalla passione e dallo studio della musica e avviati su un percorso professionale, desiderosi di sentirsi parte di un progetto artistico e per condividere il piacere e l'emozione di suonare insieme. Per intraprendere questo cammino di crescita musicale che abbraccia un repertorio che va dal barocco al contemporaneo, si affidano ad un artista concertista con esperienza internazionale, Pierfrancesco Fiordaliso, in veste di tutor. Dalla sua nascita, un anno fa, l'ensemble si è esibito a Spoltore, Francavilla al Mare, Cappelle sul Tavo, all'Aeroporto d'Abruzzo in occasione della giornata mondiale della musica e all'Aurum di Pescara.