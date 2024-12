“Mettici il cuore 7^”, tombola di beneficenza al Pala Dean Martin

Torna l’appuntamento con “Mettici il cuore 7”, il programma degli eventi natalizi organizzati dall’associazione Amare Montesilvano e inseriti nel cartellone degli eventi natalizi del Comune di Montesilvano. Nello specifico, il 27 dicembre si terrà al Pala Dean Martin di Montesilvano la tanto attesa Tombola di beneficenza.

Il programma della giornata prevede tre tombole: due per bambini e una per gli adulti, ma l’aspetto più rilevante è che l’intero ricavato della vendita delle cartelle andrà in beneficenza. Quest’anno si è deciso di destinare la somma che verrà raccolta aggiungendo al totale anche una somma che è stata raccolta grazie ad alcune attività commerciali del luogo che hanno sostenuto l’iniziativa a favore del Centro medico Mother Francisca Lechner di Rushooka in Uganda, dove opera Suor Flora Fassy.