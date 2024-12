Mastrangelo: “Gestione della promozione turistica a Montesilvano? Grande vittoria della città nuova”

«Montesilvano capofila della gestione integrata del servizio di promozione turistica del nascituro Comune di Nuova Pescara è una grande vittoria della città nuova». Interviene così sul tema Claudio Mastrangelo, membro pescarese della direzione nazionale del Partito Democratico, che continua:

«È una vittoria politica perché riconosce finalmente il carattere policentrico e poliedrico della città che costruiremo insieme, senza periferie ma con tanti centri chiamati a svolgere ognuno una funzione diversa per non far sentire sole le persone. Ed è una vittoria amministrativa perché riconosce la vocazione territoriale turistica di Montesilvano, la città più simile alle grandi mete turistiche balneari della Romagna e del Veneto, con una quantità alta e variegata di posti letto in strutture ricettive concentrate in un solo quartiere e ben collegate con i principali hub di trasporto e con chilometri di spiagge attrezzate, a dispetto della vocazione puramente commerciale e culturale di Pescara, quella industriale di Spoltore bassa e quella esperienziale che Nuova Pescara dovrà dare al meraviglioso borgo di Spoltore alta».

«Se vogliamo costruire davvero una nuova città - conclude l'esponente 28enne del Pd - che non sia un'annessione e non aggravi una spirale a rialzo dei prezzi delle case che espelle da Pescara i poveri e le giovani famiglie gentrificando Montesilvano e Spoltore, non possiamo immaginare che tutti i servizi e i presidi istituzionali siano a Pescara. Una città serve e ha senso se ingenera un miglioramento delle condizioni di vita e coccole amministrative a chi sceglie di abbracciarla».