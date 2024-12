"Pescara d'incanto": gli appuntamenti del 27 dicembre tra ballo, musica e letture itineranti

Ballo, musica di Natale e letture a tema. Con tre appuntamenti diversi la giornata di domani, venerdì 27 dicembre, aprirà il fine settimana di "Pescara d'incanto", il cartellone di eventi natalizi e di fine anno promosso dal Comune di Pescara con gli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo. Il clou è previsto il 31 dicembre con il concerto dei Subsonica e il primo gennaio con il concerto di Alfa, entrambi gratuiti per il pubblico nell'area di risulta della ex stazione ferroviaria.

Domani, in centro, in piazza della Rinascita, alle 16:30 prenderà il via "Ballando si impara", dell'Italian Swing Dance Academy, con concerti, balli e pillole storico-culturali nel segno dello swing. Più tardi, alle 18, il centro commerciale naturale, cioè l'area chiusa alle auto e riservata ai pedoni, accoglierà il "Baule itinerante: Natale di storie, storie di Natale", proposto dall'Associazione Macondo che farà ascoltare al pubblico una serie di letture per emozionare grandi e piccini, spostandosi da una strada all'altra.

La giornata si concluderà alle ore 21, per quanto riguarda Pescara d'incanto, con la "Magia musicale del Natale", nella chiesa di Sant'Andrea, per un appuntamento promosso dall'Associazione CT Service eventi. Il calendario proseguirà senza interruzione anche sabato, domenica e lunedì per arrivare poi agli appuntamenti di fine anno e di Capodanno.