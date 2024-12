“Befanilandia” in Corso Vittorio Emanuele sabato 28 dicembre

Appuntamento sabato 28 dicembre, dalle 15 lungo Corso Vittorio Emanuele II, con “Befanilandia”, manifestazione alla sua 1a edizione organizzata dagli esercenti locali – con la direzione artistica affidata ad Antonio Di Giosafat della Libreria San Paolo – e dall’amministrazione di Pescara in particolare dagli Assessorati alle Manifestazioni e Commercio. Nel corso dell’allegro pomeriggio, dopo balli, giochi e scherzi, i partecipanti potranno votare la Befana dell’Anno con una giuria presieduta dalla Befana di Urbania, cittadina marchigiana che raggiungerà Pescara in pompa magna per siglare un importante patto di amicizia.

Le nonne dell’associazione “Teate Nostra” di Chieti saranno impegnate nella narrazione della leggenda che racconta di quando la Befana incontrò i Re Magi e di come, da quel momento, la vecchina più amata dai bambini gira in lungo e in largo il mondo sulla sua scopa. Da segnalare la presenza di una folta rappresentanza del Fiat 500 Club Italia – Abruzzo che accompagnerà le simpatiche nonnine in giro per Pescara prima di fare ingresso “solenne” sul corso cittadino, la tombolata di beneficenza, l’esibizione del gruppo folk de “I Picchiatelli” del Centro Anziani di Roseto degli Abruzzi, l’esibizione dei ragazzi de “I Piccoli Coristi di S. Antonio” di Pescara che presenteranno, con la partecipazione straordinaria anche di alcuni genitori, alcuni brani natalizi.

Partners dell’iniziativa, finalizzata alla sensibilizzazione per la raccolta di doni che la befana pescarese porterà ai bambini e alle famiglie indicate dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne, oltre agli esercenti di Corso Vittorio Emanuele, la Lisciani Giochi e la Libreria San Paolo di Pescara che donerà ai bambini che interveranno (fino ad esaurimento scorte) balocchi e giocattoli educativi.