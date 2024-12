Il 28 dicembre Spoltore inaugura il murale in memoria di Simone Roganti

Sarà inaugurato sabato 28 dicembre alle ore 12 il murale in onore di Simone Roganti, “Rogantino” per gli amici, il ciclista spoltorese scomparso prematuramente lo scorso 30 agosto all’età di 21 anni. L’opera è stata realizzata in via Campo Sportivo, su commissione della famiglia Roganti, dall’artista internazionale Antonello Piccinino, in arte Macs.

Il murale, voluto per ricordare e celebrare la figura di Simone, rappresenta un omaggio sentito alla sua memoria e un segno tangibile del legame di questo giovane atleta con la comunità locale.

Alla cerimonia saranno presenti la sindaca Chiara Trulli, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, i vertici della Federciclismo Abruzzo, il presidente Mauro Marrone e il vice Maurizio Formighetti, nonché altre autorità territoriali. A presentare l’evento sarà il giornalista Enrico Giancarli.