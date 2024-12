IV edizione del Premio SquiLibri, bando aperto fino al 14 maggio 2025

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie indice la IV edizione del Premio Letterario SquiLibri per "Racconti Lampo", in vista di una nuova IV edizione del Festival di SquiLibri che si terrà a Francavilla al Mare a inizio estate in collaborazione con lo stesso comune guidato dal sindaco Luisa Russo, affiancata dall'assessore alla cultura Cristina Rapino. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età in data 1° gennaio 2025 e si partecipa inviando un unico racconto a tematica libera di propria produzione, edito o inedito, in lingua italiana, anche già premiato in altri concorsi, di massimo 5000 caratteri spazi inclusi.

L'invio del materiale è consentito fino alle ore 24.00 del 14 maggio 2025. La giuria del premio è composta da grandi scrittori quali Marco Marrucci, Giampaolo G. Rugo, Francesca Scotti, Paolo Zardi, Kristine Maria Rapino che è altresì editor, e Loretta Santini, Direttrice editoriale di Elliot: il loro giudizio sarà inappellabile e insindacabile.

Questi i premi previsti:

- Primo classificato, Targa di Merito + 500 euro (al lordo delle imposte);

- Secondo classificato: Targa di Merito;

- Terzo classificato: Targa di Merito.