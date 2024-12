Pomilio Blumm chiude l’anno in crescita e lancia la nuova sfida: formazione gratuita per i giovani talenti del territorio

Una sinergia più stretta con le università - in primis quelle dell’Abruzzo - e un progetto formativo che coinvolga gratuitamente i giovani talenti del territorio. Sono due degli obiettivi per il nuovo anno della Pomilio Blumm che si appresta a chiudere il 2024 con oltre 53 milioni di fatturato, grazie a un incremento del 18% rispetto all’anno precedente.

«Vogliamo continuare a investire nella crescita delle nuove generazioni – spiega Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm – ispirandoci alla storia del Cenacolo Michettiano e al suo modello di scambio culturale. Per questo abbiamo pensato di offrire ai giovani l’opportunità di un aggiornamento gratuito delle soft skills, fondamentali per il futuro nel mondo digitale».

L'agenda aggiornata per il 2025 sarà stilata nelle prossime settimane, subito dopo il primo, grande appuntamento di formazione con Emiliano De Matteis, esperto di social media e digital commerce con 14 anni di esperienza in colossi globali come Google, Microsoft e Twitter. Successivamente, il calendario degli incontri verrà definito e aperto a giovani under 30 che potranno candidarsi a partecipare inviando una e-mail di presentazione all’indirizzo cv@pomilio.com .

«Crediamo molto nella crescita del nostro territorio e ci piacerebbe sviluppare una “idea valley” attorno alla nostra sede, la Cittadella. Siamo pronti alle nuove sfide del mercato e per affrontarle abbiamo sviluppato internamente anche un tool di intelligenza artificiale – spiega Franco Pomilio – che abbiamo affinato all’indomani delle esperienze formative organizzate a margine dei nostri forum internazionali e della Summer school con l’Università di Maastricht».

Pomilio Blumm, dopo aver terminato l'incarico per le riunioni ministeriali del G7 dell'anno di Presidenza italiana, si appresta in questi giorni a lanciare on air per l'Inail la campagna di comunicazione sull’assicurazione obbligatoria per le casalinghe, dopo aver avviato nelle scorse settimane quella sui censimenti permanenti di Istat. Nel frattempo, prosegue l’organizzazione in vista della 58ª Riunione annuale della Banca Asiatica di Sviluppo che per la prima volta si svolgerà in Italia, un incarico da oltre 8,5 milioni di euro.