Grande successo per la “Don Orione Cup” di Calcio Balilla Paralimpico che si è conclusa a Pescara. La manifestazione è stata patrocinata e dal Comune di Pescara e sostentata dall’assessorato all’Associazionismo Sociale presieduto da Massimiliano Pignoli. Alla giornata conclusiva dell’evento ha preso parte anche Teresa Franco: consigliera della Federazione Fpicb Calcio balilla paralimpico.

“Per sei giornate, il 2, 6, 9, 13, 16 e 20 dicembre, oltre 50 atleti fra normodotati e paralimpici si sono sfidati - ha detto l’assessore Massimiliano Pignoli - in un torneo che unisce sport, inclusione e passione. Siamo stati orgogliosi di aver ospitato a Pescara il Campionato Italiano di Calcio Balilla Paralimpico e Inclusivo 2024 – Ub evento che celebra lo sport come straordinario veicolo di inclusione sociale, riscatto e superamento delle barriere, siano esse fisiche o sociali. Attraverso il gioco e la competizione, si promuovono infatti valori fondamentali come la solidarietà, l'uguaglianza e la determinazione. Una così importante partecipazione di atleti giunti da varie regioni italiane è stato per noi motivo di orgoglio, Ringrazio di cuore gli organizzatori per aver scelto la nostra città come tappa di questo importante appuntamento, offrendo a tutti noi l’opportunità di vivere un esempio concreto di come lo sport possa unire e ispirare. L’appuntamento con la “Don Orione Cup” rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un’importante occasione per dimostrare come lo sport possa abbattere ogni barriera, favorendo il dialogo e la partecipazione tra persone con abilità diverse”.

La manifestazione è stata organizzata dall’Asd Abruzzo Multi Sport in collaborazione con la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (F.p.i.c.b.) e la Federazione Italiana Calcio Balilla (F.i.c.b.), il torneo rappresenta una tappa del Campionato Italiano di Calcio Balilla Paralimpico e Inclusivo 2024. L’iniziativa ha goduto del patrocinio e del contributo economico del Comune di Pescara, attraverso l’assessorato all’associazionismo sociale, confermando ancora una volta l’impegno della città nel promuovere lo sport come strumento di integrazione e valorizzazione delle diversità. Tra i protagonisti anche alcuni atleti della Nazionale Italiana Paralimpica di Calcio Balilla, che hanno regalato al pubblico momenti di grande emozione e spettacolo.