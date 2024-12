IV edizione per “The Big Match” a Francavilla al Mare

Come ogni nuovo anno, l’Associazione Identità Musicali Ets presenta il suo Concerto dei Buoni Propositi, noto come The Big Match, il tradizionale concerto dell'Epifania, giunto alla quarta edizione. Realizzato in collaborazione con Fonderie Ars, vedrà la sua realizzazione in due date diverse: il 5 gennaio alle ore 19 nell’Auditorium San Paolo Apostolo di Vasto e il 6 gennaio alle ore 20 nell'auditorium Sirena di Francavilla al Mare.

The Big Match diventa molto più di un’esibizione: uno spettacolo che celebra il dialogo, la contrapposizione e l’armonia tra strumenti, rendendo il pubblico partecipe di questa straordinaria “partita” sonora, con la possibilità di condividere i propri buoni propositi per il 2025 con gli organizzatori e vederli proiettati durante il concerto.

La musica di W. A. Mozart tiene insieme tutte le componenti di questo concerto unico nel suo genere, eseguito dai fiati dell’Ensemble Baccano guidati dall’oboista Luca Vignali. Protagonista della serata la “Gran Partita” per dodici fiati e un contrabbasso, uno dei grandi capolavori della storia della musica, che trova nell’introduzione teatrale una chiave di lettura ironica e scherzosa.

Il concerto di Vasto, realizzato in collaborazione con Parrocchia San Paolo Apostolo e Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, sarà ad ingresso libero senza necessità di prenotazione, per quello di Francavilla, invece, è richiesta la prenotazione, disponibile al link: https://shorturl.at/bolyY .