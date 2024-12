A Serramonacesca la prima edizione de "La chenocchie d'ore"

Oggi il Comune di Serramonacesca ha tenuto la prima edizione della consegna dell’onorificenza comunale "La chenocchie d'ore" e ha premiato tutti i sindaci che si sono succeduti fino all’attuale amministrazione. “Una manifestazione che testimonia il riconoscimento per chi ha servito questo Comune ma anche un clima disteso e proficuo per il paese”, afferma il vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli.

Sono stati premiati i parenti di Olindo Mancini, Adelchi di Fulvio (è stato il figlio a riceverlo), Italo Michitti, Pio Buccione (è stata la figlia a ricevere il premio), Guerino D’aviero (è stato il figlio Lorenzo a riceverlo), Alessio Di Monte, Andrea Di Meo e Franco Marinelli.

“A tutti loro va il mio grazie per ciò che hanno fatto e per il tempo sottratto alla famiglia e agli affetti, sacrificio che in pochi riconoscono”, aggiunge Blasioli. Prima della manifestazione, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, il coro gospel The precious gospel singers ha fatto cantare e danzare tutti.