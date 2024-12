"Sotto la Notizia Niente", convegno sull'informazione di qualitÃ  il 4 gennaio

L’associazione V.I.T.A. Pescara presenta il convegno SOTTO LA NOTIZIA NIENTE, nel 30esimo della pubblicazione del saggio sull'informazione di Claudio Fracassi, successo editoriale negli Anni Novanta e ancora oggi, nelle nuove edizioni, manuale di formazione nelle scuole di giornalismo. Relatori i giornalisti Claudio Fracassi e Franco Fracassi, che insieme hanno curato un'edizione aggiornata di "Sotto la notizia niente" (2022). Modera la giornalista Gabriella Persiani, nata a Giulianova.

Il tema del convegno, con il patrocinio del Comune di Pescara e riconosciuto dall'Ordine della Regione Abruzzo per i crediti formativi (per i giornalisti iscrizione sull'apposita piattaforma entro il 2 gennaio), tratterà di informazione e propaganda, in particolare di questi tempi, per confrontarsi su come è cambiato il mestiere del giornalista e quanto influisce attualmente nella ricerca della verità.

Il convegno, in programma il 4 gennaio dalle 9.30 alle 13 nella Sala Consiliare del Comune, attraverso la voce di due professionisti e anche attraverso due generazioni a confronto, ha l'obiettivo di approfondire un aspetto dell’attività di informazione che è quella che riguarda la deontologia professionale, partendo dal quesito: il giornalismo di qualità può aiutare il cittadino a orientarsi in un mondo la cui cifra è l’eccesso di disponibilità di notizie che troppo spesso si rivelano pseudo-notizie o addirittura false notizie?

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per info e iscrizioni: email info@associazionevitapescara.it, WhatsApp 351/6615177.