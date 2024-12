Ugl chiede encomio all’ex direttore Aurum per successo G7

“La Ugl Utl Chieti-Pescara chiede formalmente al sindaco di Pescara Carlo Masci di assegnare un pubblico encomio all’ex direttore dell’Aurum, il dottor Mattia Cervoni, per aver garantito il successo e il perfetto funzionamento della struttura in occasione del G7 dello scorso ottobre. Un riconoscimento dovuto dopo il ringraziamento istituzionale arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e firmato dal Capo della Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 Ministro Plenipotenziario Onorevole Nicola Lener e indirizzato specificatamente al dottor Cervoni, un orgoglio non solo per il sindacato Ugl, ma per l’intera macchina amministrativa comunale che dovrebbe considerare un vanto la presenza di simili professionalità tra il proprio personale”. Lo ha detto Armando Foschi, segretario provinciale della Ugl.

“Il plauso del Ministro Lener è arrivato il 23 dicembre scorso – ha detto Foschi – una lunga nota nella quale il Capo delegazione rivolgendosi puntualmente al ‘Direttore Cervoni, nell’imminenza della conclusione dell’anno di presidenza italiana del G7, desidero reiterare i più vivi ringraziamenti per la collaborazione prestata in occasione della riunione ministeriale Sviluppo del G7, tenutasi a Pescara dal 22 al 24 ottobre scorsi. Le sono in particolare molto grato per aver messo a disposizione i magnifici spazi dell’Aurum – La Fabbrica delle Idee per lo svolgimento dei lavori e per l’assistenza fornita nell’organizzazione di tale evento che ha riscosso grandissimo apprezzamento da parte delle Delegazioni partecipanti. Ritengo che tale collaborazione abbia rappresentato un esempio virtuoso di partneriato istituzionale, con un importante beneficio sia per l’immagine internazionale dell’Italia che per la promozione di Pescara e del suo territorio’. Parole emozionanti che traducono mesi di lavoro dietro le quinte della figura apicale”.

Quello dell’ex direttore Cervoni, aggiunge Foschi, è stato "un impegno condotto in silenzio, senza clamore, lontano dai riflettori, per garantire la perfetta riuscita dell’evento e consentire alla città di Pescara e alla sua amministrazione comunale di lasciare un ricordo straordinario ai presenti. La Ugl ritiene che tale dedizione debba essere riconosciuta attraverso l’assegnazione di un pubblico encomio al dottor Cervoni da parte del sindaco Masci e della sua giunta, che devono avere la capacità di riconoscere e valorizzare le giovani e competenti professionalità presenti all’interno della macchina amministrativa".