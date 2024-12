Gasbarro chiude il mandato come amministratore unico della Pescara Multiservice: "Anni straordinari"

“Oggi ho chiuso il mio mandato come amministratore unico della Pescara Multiservice… 4 intensi anni, una crescita esponenziale della società e una straordinaria occasione professionale per il sottoscritto. Dei risultati conseguiti ne parleremo nei prossimi giorni. Oggi il mio grazie va a chi ha creduto in me, a coloro che sono stati al mio fianco in questo percorso societario, alla mia famiglia e i miei amici”.

Così sui suoi canali social l'ormai ex amministratore unico della Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro.